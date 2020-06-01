В российских регионах продлили приемную кампанию в детские сады

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. С 1 июня в детские сады по всей России обычно поступают новые воспитанники, но в этом году из-за пандемии коронавируса дату начала зачисления власти каждого региона должны определить самостоятельно. Некоторые регионы России стремятся возобновить полноценную работу детсадов, из-за увеличения числа воспитанников в дежурных группах переносят или продлевают сроки зачисления в группы. Однако не везде учреждения готовы принимать новых воспитанников - не позволяет тяжелая эпидемиологическая обстановка.

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В некоторых регионах России возобновление зачисления в детские сады до сих пор находится под вопросом. В Астраханской области, где зарегистрировано 1 298 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, зачисление воспитанников в детские сады и вовсе приостановлено. Режим работы учреждений будет определен после того, как это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

В Красноярском крае, где зарегистрировано 3 847 случаев заражения, зачисление в детсады пришлось перенести на более поздние сроки. В главном управлении образования Красноярска сообщили ТАСС, что комплектация в детские сады началась с 18 мая. Это позже, чем в прошлые годы, когда распределение детей начиналось с 1 апреля. В управлении отметили, что сроки сдвинуты из-за внесения изменений в работу электронного сервиса в связи с новыми принципами комплектования. "Чтобы привести [электронную] систему в соответствие с законодательством, был доработан функционал сервиса. Времени на доработку системы понадобилось больше из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции в Красноярском крае", - пояснили ТАСС в министерстве цифрового развития края.

Власти других регионов, где эпидемиологическая ситуация остается неспокойной, решили перейти на электронный формат зачисления в детсады. Такой вариант предпочли власти Саратовской, Мурманской и Ленинградской областей, а также Республики Мордовия. "До 30 мая через портал "Госуслуги" у родителей [была] возможность изменить дату желаемого зачисления в дошкольное образовательное учреждение, а также расширить перечень дошкольных образовательных учреждений в электронной форме заявления", - отметили в Министерстве образования Саратовской области. Пока в регионе продолжают работать только дежурные группы.

Со снятием послаблений некоторые регионы фиксируют ежедневное увеличение числа дежурных групп, однако решение о режиме работы детских садов с 1 июня власти еще не приняли. "Сейчас количество детей в дежурных группах - 10 человек в группе, это, конечно, меньше, чем обычно. В каком режиме будут работать детские сады с 1 июня, будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в конкретном населенном пункте", - пояснили в Министерстве образования Республики Мордовия.

В Мурманской области работает около тысячи дежурных групп, однако в летний период детские сады не ждут притока детей. "С 1 июня у нас начинается летний период, на севере в это время большинство родителей стараются вывезти детей на отдых в другие регионы. По предварительной информации из муниципалитетов, такие намерения у родителей сохраняются, и мы не ждем в летний период такого большого количества детей в детских садах региона, как было до пандемии", - пояснила ТАСС заместитель министра образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В Ленинградской области продолжают действовать ограничительные меры, но они различаются для отдельных районов и населенных пунктов: регион условно разделен на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны в зависимости от рисков распространения коронавируса. Как ранее сообщал ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко, к 31 мая власти оценят ситуацию в каждом районе, и на тех территориях, которые окажутся в "зеленой" зоне, можно будет открыть детские сады. Пока детсады Ленинградской области работают в режиме дежурных групп, их посещают около 5 тыс. детей.

Очное зачисление в группы

В других регионах страны зачисление в детские сады возобновилось. Так, в Новосибирске возобновилась очная выдача направлений в детские сады. "Набор детей у нас в этом году составляет более 20,5 тыс. детей при 19 тыс. выпускаемых из подготовительных групп", - пояснил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев. Он рассказал, что сейчас в дежурных группах находятся порядка 90% от общего числа дошкольников, проживающих в Новосибирске. С 12 мая число детей в садах постоянно увеличивается. Основной этап комплектования групп будет проходить с июня по сентябрь, до снятия ограничений Роспотребнадзором дети будут проходить адаптацию в дежурных группах. Такой же подход используют власти Псковской и Кемеровской областей, где санитарно-эпидемиологическая ситуация не повлияла на распределение детей в дошкольные учреждения.

В Кемерове списки новых воспитанников, в том числе в ясельные группы, формируются уже с 15 мая. В пресс-службе администрации города ТАСС уточнили, что никаких дополнительных справок, в том числе об отсутствии у ребенка коронавирусной инфекции, не требуется.

Сами детские сады принимают детей, но работают с ограничениями. Родителей не допускают во внутренние помещения дошкольных учреждений, где находятся воспитанники. На входах установлены антисептики, проводится усиленная санитарная обработка детских групп. Для самих детей исключены массовые мероприятия.

"[Дошкольным учреждениям] рекомендовано с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе", - рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Кузбасса.