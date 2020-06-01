В Башкирии с 1 июня разрешили работу торговых центров, музеев и библиотек

УФА, 1 июня. /ТАСС/. Торговые центры, музеи и библиотеки начинают работу с 1 июня в Башкирии, при этом запрещена деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных комнат в ТЦ. Также самоизоляцию должны соблюдать жители старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.
"С сегодняшнего дня мы открываем наши торговые центры. <…> Мы разрешаем работу только предприятий торговли, все общепиты, детские комнаты развлекательные, кинотеатры категорически должны быть закрыты. <…> Далее мы приняли решение, с 1 июня мы открываем музеи и библиотеки, но только те, которые имеют отдельный вход", - сообщил Хабиров, уточнив, что консультации по вопросу продолжались все выходные.
При этом во всех учреждениях должны обязательно соблюдаться санитарные нормы. Также с понедельника разрешены тренировки в спортивных залах для членов сборной России и Башкирии, олимпийской сборной. Сохраняется требование о самоизоляции для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. "Остается обязательный режим самоизоляции для граждан 65+, кроме выезда в сады и по первой необходимости. Силам, которые осуществляют контроль за выполнением, я прошу очень активно и настойчиво просить этих людей выдерживать этот режим самоизоляции", - добавил глава региона.
По состоянию на 1 июня в регионе подтверждено 3 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 30% из них - люди от 50 до 60 лет, 22% - старше 61 года, сообщил на совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин. На амбулаторном лечении 1223 человека, 45 из них в тяжелом состоянии.