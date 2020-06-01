В Башкирии с 1 июня разрешили работу торговых центров, музеев и библиотек

УФА, 1 июня. /ТАСС/. Торговые центры, музеи и библиотеки начинают работу с 1 июня в Башкирии, при этом запрещена деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных комнат в ТЦ. Также самоизоляцию должны соблюдать жители старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"С сегодняшнего дня мы открываем наши торговые центры. <…> Мы разрешаем работу только предприятий торговли, все общепиты, детские комнаты развлекательные, кинотеатры категорически должны быть закрыты. <…> Далее мы приняли решение, с 1 июня мы открываем музеи и библиотеки, но только те, которые имеют отдельный вход", - сообщил Хабиров, уточнив, что консультации по вопросу продолжались все выходные.