Участниками конкурса "Большая перемена" стали уже более 600 тыс. человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 600 тыс. человек подали заявки на регистрацию для участия в конкурсе школьников "Большая перемена". Об этом сообщил в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"Прекрасный конкурс "Большая перемена" идет в России уже несколько месяцев, хочу поздравить участников - нас уже более 600 тыс.", - сказал Кириенко. Он подчеркнул, что количество желающих участвовать в конкурсе растет с каждым днем.

Кириенко добавил, что в ближайшее время начнется новый этап конкурса, в рамках которого участники будут решать практические задачи, которые подготовили ведущие российские компании - партнеры проекта.

Конкурс "Большая перемена" открыл 28 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включает дистанционный этап, а также полуфиналы и финал, который запланирован на октябрь. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.