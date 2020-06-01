Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тыс.

Согласно данным, число выявленных за сутки случаев второй день подряд выше 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,2% против 2,3% днем ранее.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 3 394 человека, до 175 277. Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая. По подсчетам ТАСС, всего уже выздоровели 42,2% инфицированных. Днем ранее показатель составлял 42,4%.

Новые 2 297 случаев заражения выявлены в Москве, 728 - в Московской области, 364 - в Санкт-Петербурге, 315 - в Нижегородской области, 283 - в Свердловской области и 229 - в Иркутской области. Симптомов нет у 3 622 (40,1%) новых заразившихся. Всего в России в настоящее время болеют 234 746 человек.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 162 и составляет 4 855 человек. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 138 человек. За сутки 76 человек умерли в Москве, 24 пациента скончались в Московской области, 25 - в Дагестане, 9 - в Санкт-Петербурге, 6 - в Нижегородской области, по 3 - в Смоленской области и Кабардино-Балкарии, 4 - в Северной Осетии, по 2 - в Свердловской и Челябинской областях, по одному - в Краснодарском, Хабаровском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 297, до 183 088. Таким образом, число инфицированных второй день подряд превышает количество выздоровевших - за сутки в столице вылечились 2 060 пациентов.

Суточный рост числа новых случаев немного снизился - с 1,5% до 1,3%.

В результате количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечиться в данный момент, вновь немного выросло - с 98 135 в воскресенье до 98 296, то есть на 0,16%.