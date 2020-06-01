Путин поручил разработать меры по обеспечению противоэпидемической безопасности пассажиров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал разработать рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям при перевозке пассажиров различными видами транспорта.

"Минтрансу России совместно с Роспотребнадзором определить перечень необходимых и достаточных требований, направленных на обеспечение безопасного функционирования транспортного комплекса, разработать рекомендации по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям при перевозке пассажиров различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры и по организации санитарного контроля", - говорится в перечне поручений главы государства.

Документ опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения - 1 июня 2020 года, ответственные - министр транспорта Евгений Дитрих и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На совещании по проблемам транспорта 7 мая Путин отмечал, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер на транспорте. По мнению президента, здесь нельзя перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан.