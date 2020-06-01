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Глава Чувашской митрополии умер в больнице с пневмонией

Ему было 89 лет

ТАСС, 1 июня. Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался в больнице с пневмонией, сообщает в понедельник пресс-служба Чувашской митрополии.

"На 90-м году жизни отошел ко Господу Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, <...> у него была диагностирована двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте митрополии.

Уточняется, что митрополит Варнава был доставлен в городскую больницу, а затем переведен в реанимацию.

Он родился 21 апреля 1931 г. в селе Высокое Рязанского района. 25 февраля 2001 года был возведен в сан митрополита.

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