В Турции возобновили внутреннее авиасообщение после двухмесячного перерыва

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Авиасообщение между турецкими городами возобновилось в понедельник после двухмесячного перерыва, вызванного необходимостью борьбы с распространением коронавируса.

Однако отныне пассажирам для регистрации на рейсы необходимо иметь "код здоровья", который можно получить через специальное приложение, либо через госпортал "Е-девлет" (аналог госуслуги.рф).

Так, турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines в понедельник осуществляет перелет из Стамбула в Измир, их воздушное судно вылетело в 10:26 (совпадает с мск).

Кроме того, самолет крупнейшего авиаперевозчика Turkish Airlines утром в понедельник вылетел из Стамбульского аэропорта и примерно через час приземлится в столичной воздушной гавани Эсенбога. Как сообщает онлайн-табло аэропорта в Стамбуле, на сегодня также запланированы рейсы Turkish Airlines в Анталью, Ван, Диярбакыр, Измир, Мардин, Трабзон.

По данным газеты Sabah, с июня возобновит работу также базирующаяся в Анталье авиакомпания SunExpress - совместное предприятие Turkish Airlines и Lufthansa. Ожидается, что их воздушные борты будут совершать рейсы в Адану, Ван, Газиантеп, Диярбакыр, Кайсери, Самсун, Трабзон. Turkish Airlines планируют с 10 июня возобновить международное авиасообщение. Однако в авиакомпании не уточнили, в какие страны начнут летать их самолеты.

В Турции с конца марта было приостановлено авиасообщение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Коронавирус нового типа был впервые выявлен в республике 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 163 тыс., умерли 4 540 человек, выздоровели 127 973.