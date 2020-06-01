В Японии возобновляет работу парк развлечений Universal Studios

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Тематический парк развлечений Universal Studios в западном японском городе Осака, временно закрытый из-за пандемии коронавируса, возобновляет работу с 8 июня. Об этом сообщается в понедельник на его официальном сайте.

Парк не работает с 29 февраля. В связи с отменой режима чрезвычайной ситуации и постепенным возобновлением работы различных объектов руководство Universal Studios также приняло решение начать вновь принимать посетителей. Первое время на вход будут действовать различные ограничения.

С 8 по 14 июня в парк по предварительной регистрации смогут попасть только жители Осаки, у которых есть годовой абонемент. С 15 по 18 июня парк разрешат посещать всем жителям Осаки, а с 19 июня к ним добавятся те, кто проживают в соседних префектурах Вакаяма, Киото, Нара, Сига и Хёго. Посетителям необходимо в обязательном порядке носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Другой парк развлечений Disneyland, а также примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea рядом с Токио пока остаются закрытыми. Их руководство примет решение о возобновлении работы позднее, исходя из ситуации с распространением вируса в столице и требований властей.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,6 тыс., умерли около 910 человек. Свыше 15 тыс. человек выздоровели.