Вывозной рейс с почти 400 россиянами прибыл из Майами в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с почти 400 россиянами на борту прибыл из Майами в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.
Рейс вылетел в воскресенье в 18:22 по местному времени (в 1:22 мск) из аэропорта Майами. На борту, по данным российского посольства в США, 396 россиян, в том числе 49 младенцев и два школьника, которые пожелали вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.
Как уточнили в пресс-службе Смольного, в Петербурге из самолета выйдут 66 пассажиров. Всех их встретят в Пулково представители органов власти, после чего у прибывших дезинфицируют багаж, а затем развезут по домам на двухнедельный карантин.
"Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нем находится около 280 человек", - отмечается в сообщении Смольного.
Остальных пассажиров самолет доставит в аэропорт Шереметьево.