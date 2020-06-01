Вывозной рейс с почти 400 россиянами прибыл из Майами в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с почти 400 россиянами на борту прибыл из Майами в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Рейс вылетел в воскресенье в 18:22 по местному времени (в 1:22 мск) из аэропорта Майами. На борту, по данным российского посольства в США, 396 россиян, в том числе 49 младенцев и два школьника, которые пожелали вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.