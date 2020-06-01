Онлайн-практика стартует на Московской детской железной дороге 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летняя производственная практика стартует на Московской детской железной дороге в Кратове 1 июня в онлайн-формате. К занятиям допущены более 500 школьников, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В Международный день защиты детей на Московской детской железной дороге в Кратове стартует летняя производственная практика. На период действия ограничительных мер она пройдет в онлайн формате. Торжественное открытие 83-го эксплуатационного сезона также состоится дистанционно", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе видеотрансляции юные железнодорожники покажут творческие номера. Онлайн-концерт начнется в 13:00 на странице Московской детской железной дороги в социальной сети "ВКонтакте".

"В этом году 510 юных железнодорожников допущены к производственной практике. Она организована на онлайн-платформе. Ребята будут находиться дома и ежедневно получать видеоматериалы индивидуальных и командных заданий. Так они смогут попробовать себя в роли дежурных по станции, дежурных по переезду, стрелочному посту, контролеров, проводников вагонов, монтеров пути - онлайн-курс предполагает отработку практических навыков по 21 железнодорожной профессии", - пояснили в пресс-службе.

Там также пояснили, что на детскую железную дорогу принимаются школьники с 5 класса. Теоретические занятия по знакомству с основными железнодорожными профессиями проводятся с октября по май на базе Московской детской железной дороги, которая расположена в подмосковном Кратове. Летом с июня по август дети отрабатывают полученные в течение учебного года знания на практике.