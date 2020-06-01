Число заболевших COVID-19 в Бразилии и Индии растет. Европа выходит из карантина

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Бразилии превысило полмиллиона, свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные официальной статистики. По количеству заразившихся Бразилия прочно занимает второе место в мире, а по числу летальных исходов вызываемого коронавирусом заболевания - более 29,3 тыс. - она вышла на четвертое место, обогнав Испанию и Францию и уступая только Италии, Великобритании и США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США в последние две недели мая ежедневный прирост числа заразившихся держался на уровне 20-25 тыс. новых случаев инфицирования. Не стали исключением и последние сутки мая, когда коронавирусом заразились более 24 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли.

Очередной рекорд суточного роста числа заразившихся - почти 8,4 тыс. человек - установлен в Индии. Общее число инфицированных в стране превысило 190 тыс. человек (седьмое место в списке наиболее затронутых коронавирусом стран).

Соединенные Штаты остаются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса - соответственно более 1,77 млн и около 104 тыс. человек.

В Бразилии за минувшие сутки выявлено 16,4 тыс. новых случаев инфицирования - почти вдвое меньше рекордных 33,3 тыс. случаев сутками ранее. Это, впрочем, может быть связано с тем, что на выходных статистические службы работают не в полном объеме. Общее количество инфицированных приблизилось к 515 тыс.

Коронавирус продолжает быстрыми темпами распространяться в Перу. По числу инфицированных (более 148 тыс. человек) эта южноамериканская страна делит 11-е и 12-е места с Францией и практически вплотную подошла к Ирану (почти 149 тыс.), занимающему в настоящее время десятую строчку в списке наиболее затронутых коронавирусом стран.

90-тысячный рубеж перешагнула в воскресенье Мексика, практически сравнявшаяся по количеству инфицированных с Канадой. При этом суточные темпы роста числа заразившихся в Мексике в три раза выше, чем в Канаде. И по количеству летальных исходов (более 9,9 тыс.) Мексика уже обошла Канаду, где зарегистрировано около 7,3 тыс. умерших из-за коронавируса.

Рубежи Индии

Главным очагом коронавируса в Азии остается Индия, где четыре дня подряд регистрируются все новые рекорды суточного прироста числа инфицированных. При сохранении таких темпов Индия, где в настоящее время насчитывается более 190,5 тыс. заразившихся, может в течение ближайшей недели догнать Италию (примерно 232,7 тыс.) и Испанию (239,6 тыс.), занимающие соответственно шестое и пятое места в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран.

По данным индийского Минздрава, из-за коронавируса за минувшие сутки скончались 230 человек, общее количество умерших приблизилось к 5,4 тыс. человек, что значительно уступает показателям многих европейских и южноамериканских государств.

В субботу правительство Индии приняло решение о продлении режима изоляции и ограничений, а также о постепенном ослаблении ограничительных мер в районах, где не отмечен рост числа заражений коронавирусом. В так называемых зонах сдерживания, где количество инфицированных растет, ограничения останутся в силе до 30 июня. На других территориях с 8 июня начнется постепенный выход из режима строгой изоляции. В частности, в этих районах откроются храмы, мечети и церкви, а также места религиозного паломничества, будет разрешено открыться гостиницам, ресторанам, торговым центрам.

Европа отменяет карантин

Страны Европы на фоне ощутимого снижения темпов распространения инфекции приступают к новым ослаблениям ранее введенных карантинных мер. В Испании на большей части территории страны, за исключением Мадрида и Барселоны, начинается предпоследняя фаза отмены ограничений: отменяются временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице, при соблюдении ряда условий возобновляется работа торговых центров, учреждений культуры, заведений общепита, открываются для отдыха пляжи и бассейны.

Последний этап смягчения ограничительных мер начинается в понедельник почти на всей территории Португалии, за исключением Лиссабона и столичного региона: открываются торговые центры и ярмарки, при соблюдении ряда условий возобновляется работа кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров и театров. С 6 июня будут открыты пляжи. Круглогодично работающие гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, брачные агентства, поля для гольфа и массажные салоны с понедельника вновь начинают работу в Греции. С 15 июня будет открыт въезд в страну для туристов из 29 государств, в основном европейских, где коронавирусная инфекция не получила значительного распространения.

Музеи, библиотеки, археологические и исторические памятники, а также ряд отелей открываются в понедельник в Республике Кипр. Заработают морские порты. Круизным лайнерам разрешено заходить туда для дозаправки или ремонта, но при этом пока им не предоставлено право высаживать на острове своих пассажиров. Ко второму этапу ослабления карантина приступает Великобритания: частично откроются школы, возобновится работа детских садов, уличных рынков и автосалонов. Начнут вновь проводиться состязания по игровым видам спорта, однако пока они будут проходить без зрителей. При условии соблюдения двухметровой дистанции между людьми разрешены встречи на улице родственников и друзей, не проживающих под одной крышей, при этом нельзя собираться группами больше шести человек.

Кафе, бары и рестораны, а также музеи, театры и кинотеатры с понедельника возобновляют работу в Нидерландах. Учреждения, закрытые с середины марта на фоне быстрого распространения коронавируса, открываются с определенными ограничениями. Кроме того, в стране начнет ходить по привычному расписанию общественный транспорт, а с 2 июня открываются средние школы. Внутреннее пассажирское авиасообщение возобновляется в Польше после 11 недель перерыва. Аэропорты ввели для пассажиров новые правила и ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции. Предусмотрено обязательное ношение масок, дезинфекция рук, измерения температуры тела и соблюдение правила о сохранении социальной дистанции.

Рестораны, музеи и театры открываются в понедельник в Финляндии. Также возобновят работу бассейны и другие места для занятий спортом, молодежные центры. При соблюдении ряда ограничений вновь начнут проводиться спортивные соревнования. Кроме того, будет разрешено проведение общественных мероприятий максимум на 50 человек (в последние два месяца ограничение составляло 10 человек). Вновь станут возможны путешествия внутри страны.

Власти Норвегии с понедельника вновь разрешили рабочие поездки между страной и другими государствами Северной Европы без обязанности соблюдать 10-дневный карантин. Очередной пакет смягчения ограничений вступает силу в Эстонии: открываются кинотеатры, разрешаются общественные мероприятия на открытом воздухе, а также открываются границы для въезда жителей 24 европейских стран без соблюдения обязательного карантина.