В Удмуртии до 6 июля продлили карантин в стационарах, подведомственных Минсоцполитики

ИЖЕВСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти продлили до 6 июля действие карантина в стационарах с круглосуточным пребыванием, подведомственных Министерству социальной политики и труда Удмуртии. Об этом говорится в распоряжении главы республики, размещенном в понедельник на сайте правительства региона.
"Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики <…> до 6 июля ввести дополнительные ограничительные мероприятия в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, в том числе ограничить доступ на территорию и в помещения указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств, а также обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных организаций на своих рабочих местах с возможностью проживания", - сказано в документе.
Министерству совместно с Минпромторгом республики поручено обеспечить бесперебойное питание персонала, а также тестирование работников на наличие новой коронавирусной инфекции.
"Обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание граждан и персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан. Обеспечить регулярное обследование на новую коронавирусную инфекцию работников, включая их тестирование", - добавляется в распоряжении.
Ранее ТАСС сообщал, что карантин в учреждениях будет введен до конца мая. Сейчас в республике действует режим повышенной готовности, согласно которому гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию.