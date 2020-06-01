В Удмуртии до 6 июля продлили карантин в стационарах, подведомственных Минсоцполитики

ИЖЕВСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти продлили до 6 июля действие карантина в стационарах с круглосуточным пребыванием, подведомственных Министерству социальной политики и труда Удмуртии. Об этом говорится в распоряжении главы республики, размещенном в понедельник на сайте правительства региона.

"Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики <…> до 6 июля ввести дополнительные ограничительные мероприятия в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, в том числе ограничить доступ на территорию и в помещения указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств, а также обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных организаций на своих рабочих местах с возможностью проживания", - сказано в документе.