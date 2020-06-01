Эксперт Минздрава рассказала, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дети меньше подвержены заражению коронавирусом и легче переносят болезнь COVID-19, которую он вызывает. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина в интервью порталу стопкоронавирус.рф , которое приурочено ко Дню защиты детей.

"Что касается детей, то мы наблюдаем, что вирус реже поражает детское население, обычно болезнь у малышей протекает легче", - сообщила эксперт.

По словам Байбариной, у новорожденных, как правило, инфекция не передается через плаценту от матери к ребенку, но если мать заразилась коронавирусной инфекцией, то малыша (до того времени, пока она не выздоровеет) переводят в другое учреждение.

Глава департамента подчеркнула, что служба родовспоможения работает в штатном режиме, родильные дома принимают женщин, у которых нет коронавирусной инфекции. "Но если роженица заражена коронавирусом, то в каждом регионе были специально организованы медицинские организации, где она будет родоразрешена в безопасности для себя и ребенка", - рассказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случая заражения, выздоровели 175 877 человека, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.