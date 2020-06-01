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Пандемия коронавируса нового типа

Все результаты тестирования сенаторов на коронавирус отрицательные

Тестирование прошли 136 сенаторов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации перед пленарным заседанием 2 июня прошли в воскресенье новое тестирование на коронавирус, результаты всех тестов отрицательные, сообщил ТАСС в понедельник глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Тесты у всех сенаторов отрицательные, непосредственно в Совете Федерации тестирование прошли 136 сенаторов, некоторые члены палаты привезли справки из регионов, которые они представляют", - сказал Тимченко.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что ограничения, которые касаются очного участия в заседаниях для сенаторов старше 65 лет, остаются пока в силе.

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