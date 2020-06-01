Кафе и спортзалы Севастополя возобновили работу в особом режиме

"Согласно решению, которое озвучил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время оперативного штаба 28 мая, с сегодняшнего дня при условии соблюдения требований Роспотребнадзора разрешена деятельность по оказанию услуг общественного питания на свежем воздухе - [открываются] летние кафе, веранды, террасы, за исключением [проведения в них] массовых мероприятий, банкетов, корпоративных мероприятий. К работе возвращаются спортивные учреждения: фитнес-центры и спорткомплексы, разрешено посещение набережных, скверов, площадей, парков с соблюдением социального дистанцирования. Снимается ряд иных ограничений", - сказали в пресс-службе.

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Предприятия общественного питания, спортивные залы и ряд других организаций, которые были временно закрыты из-за ситуации с коронавирусом, возобновляют работу в Севастополе с понедельника, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

Владелец одного из севастопольских фитнес-центров Дмитрий Багимов рассказал агентству, что работа возобновлена в первый же день, когда это можно было сделать, и пока особых сложностей соблюдение новых санитарных норм не вызывает. По его словам, требования Роспотребнадзора "выполнимы, и это явно лучше, чем вообще не работать".

Чтобы поддержать предпринимателей, владеющих точками общепита, правительство Севастополя на минувшей неделе приняло решение до 31 июля отменить арендную плату за нестационарные торговые объекты вида "открытое кафе", при необходимости мера может быть пролонгирована. Ранее с такой просьбой к главе региона обратились севастопольские предприниматели.

В сфере общественного питания отмечают, что открытие летних террас действительно не представляет серьезных трудностей, но некоторые аспекты работы вызывают вопросы. Например, неясно, можно ли использовать стационарную посуду или лучше будет выдавать одноразовую, могут ли посетители пользоваться уборными, сколько гостей может сидеть за одним столиком, ведь нередко приходят семьи по три-четыре человека или несколько людей хотят провести деловую встречу.

Новые требования

Как пояснил журналистам в понедельник начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин, организации в городе будут работать по федеральным требованиям, составленным ведомством.

"Надо обратить внимание на пять основных моментов. Первое - при открытии любого объекта ресторанного хозяйства или спортивного сооружения является проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в этих помещениях, второе - проведение термометрии для работников и проверка состояния. Также наличие кожных антисептиков, рециркуляторов, проведение влажной текущей уборки, раз в два часа необходимо проветривание, соблюдение социального разрыва", - отметил Проскурнин.

Он уточнил, что соблюдение требований будет проверяться, если поступит сигнал о том, что рекомендации по режиму работы не соблюдаются. При первом подтверждении нарушений предприниматель получит предупреждение, а в дальнейшем к проверкам будет подключаться прокуратура.

Ситуация с коронавирусом

По информации правительства города, всего в Севастополе были заражены новой коронавирусной инфекцией 165 человек, выздоровели 134, умерли трое.

На оперштабе в минувший четверг также было принято решение продлить режим повышенной готовности на июнь. Как минимум до середины месяца сохраняется режим самоизоляции для групп риска - пожилых и людей с хроническими заболеваниями, сохраняется запрет на проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, на посещение музеев, заповедников и других подобных объектов, запрещается выезд групп детей из города, не работают кружки, развлекательно-досуговые заведения, бассейны и аквапарки, бани, спа-салоны и другие подобные объекты. Разрешено бронирование мест в гостиницах с 15 июня, но окончательное решение об их открытии правительство примет ближе к этому сроку.