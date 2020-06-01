СМИ: город Санья в 2020 году выделит $5,7 млн на стимулирование занятости

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Ведущий китайский курорт город Санья в текущем году выделит 41 млн юаней (порядка $5,7 млн) на создание новых рабочих мест и стимулирование занятости. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, местные власти активно прорабатывают ряд вопросов для того, чтобы соответствующая программа финансирования оказалась в максимальной степени эффективной.

"Нам необходимо последовательно решать существующие проблемы, выявлять трудности юридического характера, сдерживающие рост занятости в Санья", - заявил председатель постоянного комитета городского собрания народных представителей Чжан Чжэньхуа. По его словам, правительство также уделяет пристальное внимание подготовке квалифицированных специалистов, созданию стабильных производственных цепочек с вовлечением предприятий, где существует высокий спрос на дополнительную рабочую силу.

Как уточнила вице-мэр Санья Тань Пин, власти будут способствовать снижению уровня безработицы и повышению уровня благосостояния местного населения путем развития инновационного сектора и продвижения важных ключевых проектов.

Власти Санья активно содействуют росту уровня занятости в ряде отраслей народного хозяйства. Согласно официальной статистике, с 2016 по 2019 год включительно администрация города выделила на эту цель порядка 108 млн юаней (более $15,1 млн).