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СМИ: город Санья в 2020 году выделит $5,7 млн на стимулирование занятости

C 2016 по 2019 год включительно администрация города выделила на эту цель более $15,1 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Ведущий китайский курорт город Санья в текущем году выделит 41 млн юаней (порядка $5,7 млн) на создание новых рабочих мест и стимулирование занятости. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, местные власти активно прорабатывают ряд вопросов для того, чтобы соответствующая программа финансирования оказалась в максимальной степени эффективной.

"Нам необходимо последовательно решать существующие проблемы, выявлять трудности юридического характера, сдерживающие рост занятости в Санья", - заявил председатель постоянного комитета городского собрания народных представителей Чжан Чжэньхуа. По его словам, правительство также уделяет пристальное внимание подготовке квалифицированных специалистов, созданию стабильных производственных цепочек с вовлечением предприятий, где существует высокий спрос на дополнительную рабочую силу.

Как уточнила вице-мэр Санья Тань Пин, власти будут способствовать снижению уровня безработицы и повышению уровня благосостояния местного населения путем развития инновационного сектора и продвижения важных ключевых проектов.

Власти Санья активно содействуют росту уровня занятости в ряде отраслей народного хозяйства. Согласно официальной статистике, с 2016 по 2019 год включительно администрация города выделила на эту цель порядка 108 млн юаней (более $15,1 млн).

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