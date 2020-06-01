Казанский университет протестировал вылечившихся после коронавируса на антитела

"На данный момент мы протестировали 14 доноров, у 12 из них обнаружен высокий титр антител, то есть они могут стать донорами плазмы. Согласно рекомендациям Минздрава, необходимым уровнем антител является титр 1:160. В наших исследованиях выявлены как минимальные необходимые для донорства показатели - 1:160, так и достаточно высокие, вплоть до 1:640", - цитирует пресс-служба вуза директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова.

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) установили высокий титр антител у большинства потенциальных доноров плазмы, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник сообщается на сайте вуза.

КФУ участвует в программе внедрения технологии использования плазмы переболевших коронавирусной инфекцией доноров и изучения ее эффективности у инфицированных пациентов. Как уточнил Ризванов, в рамках приказа Минздрава Татарстана, КФУ помогает в научном сопровождении проекта и тестировании на уровень антител к новой коронавирусной инфекции.

"Мы с помощью разработанной нами тест-системы определяем титр антител у доноров, у которых впоследствии берут плазму для переливания тяжелобольным пациентам с COVID-19. Это пациенты с подтвержденным диагнозом. Только они могут стать донорами. Донорство заключается в том, что они сдают приблизительно 600 мл плазмы в ходе специальной процедуры - плазмафереза", - цитирует Ризванова пресс-служба.

Он отметил, что 600 мл достаточно для того, чтобы помочь трем тяжелобольным с коронавирусной инфекцией. По словам Ризванова, пятеро пациентов, протестированных на антитела в вузе, получили лечение на базе Республиканской клинической больницы с применением плазмы крови. Они хорошо перенесли процедуру, медики отмечают улучшение их состояния.