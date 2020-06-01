В альманах "Незабытые истории Победы" вошли 75 рассказов о героях войны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Семьдесят пять рассказов о героях Великой Отечественной войны вошли по итогам конкурса в народный альманах "Незабытые истории Победы". Всего организаторы получили более 1 тыс. работ, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Жюри, состоящее из Героев России, и оргкомитет конкурса историй в альманах "Незабытые истории Победы" определили 75 самых интересных рассказов о межнациональной дружбе, взаимопомощи и героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным департамента, всего москвичи и жители других регионов России прислали 1 тыс. 22 истории о своих родных - ветеранах и тружениках тыла. К работам они прикладывали архивные фотографии и документы военных лет, их передадут на хранение в архив Мультимедийного музейного комплекса "Дорога памяти" Главного храма Вооруженных сил России, который будет построен в парке "Патриот", уточнили в департаменте.

"Каждому из авторов 75 историй, вошедших в альманах "Незабытые истории Победы", Герои России вручат печатную версию издания и именной диплом. Альманах в честь 75-летия Победы издается некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии" при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей", - отметили в департаменте, уточнив, что церемония вручения пройдет, когда будут разрешены массовые мероприятия в столице.

Кроме того, департамент и фонд определили самые популярные посты в интернете в рамках организованного ими к 75-летию Победы марафона "Вспомним всех поименно". На первом месте оказалась семейная история актрисы Елены Захаровой о ее деде, на втором - соведущего программы "Открытие Китая" на Первом канале Гордея Колесова о прабабушке и прадедушке.

В пятерку победителей вошли и Екатерина Носкова, написавшая о своем прадеде Илье Черняеве, ученики и учителя школы села Желтый Яр Еврейской автономной области с семейными историями о боевом пути Степана Коваля, Якова Митькина и Василия Бурцева, а также актер Московского "Театра Луны" Александр Песков, познакомивший подписчиков со своим отцом Василием Песковым и дядей Георгием Барыкиным. "Отдельно жюри марафона отметило публикацию кадета Арсения Леоненко из школы № 1080 Москвы, который написал о своем прадеде Киме Тверьяновиче. Авторов лучших публикаций Герои России наградят на торжественном мероприятии, которое состоится, как только будут разрешены массовые мероприятия", - добавили в департаменте.