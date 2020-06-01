Власти Новгородской области разделили регион на три зоны для снятия ограничений

"Губернатор Новгородской области Андрей Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, которым введено разграничение муниципальных образований региона на три зоны в зависимости от подверженности пандемии, которые условно можно назвать "зеленая", "желтая" и "красная". Основные ограничения будут распространены на муниципалитеты, относящиеся к первой или "красной" зоне. Большее количество послаблений допущено в муниципалитетах из второй "желтой" зоны. И, наконец, самые большие послабления в муниципалитетах из "зеленой" - третьей зоны", - отмечается в сообщении пресс-службы.

ТАСС, 1 июня. Власти Новгородской области разделили территорию региона на три зоны, для каждой из которых разработали свой режим снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Кроме того, власти разрешили гражданам свободное посещение парков и религиозных объектов, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным пресс-службы, в "красную" зону вошли Великий Новгород, Маловишерский, Новгородский, Чудовский и Шимский муниципальные районы. К "желтой" зоне власти отнесли Любытинский, Боровичский, Демянский, Валдайский, Крестецкий, Пестовский, Окуловский, Старорусский муниципальные районы, Хвойнинский и Солецкий муниципальные округа. В "зеленой" зоне - Батецкий, Поддорский, Парфинский, Холмский, Мошенской муниципальные районы, Маревский и Волотовский муниципальные округа.

"В частности, организациям общественного питания на территории муниципальных образований, относящихся к "зеленой зоне" уже разрешено оказание услуг летними кафе при условии обеспечения расстояния между столами не менее 1,5 м. Муниципалитетам из "желтой" зоны для этого потребуется выход дополнительного указа. Правила же для муниципалитетов из "красной" зоны остаются прежними - только организация питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена, а также оказания услуг общественного питания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, по такому же принципу будут открываться торговые центры и комплексы общей площадью до 1 тыс. кв. м, розничные рынки и ярмарки, фитнес-центры и спортивные клубы, библиотеки, учреждения культуры и музеи. "Кроме того, на территории всей Новгородской области разрешается свободное посещение парковых территорий и религиозных объектов при условии использования средств индивидуальной защиты и сохранения социальной дистанции", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в регионе зафиксировано 1353 случая заражения и 8 летальных исходов. Выздоровел 391 человек.