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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: людям придется соблюдать меры предосторожности "в среднесрочной перспективе"

Представитель Кремля призвал набраться терпения, пока действуют ограничения из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что меры предосторожности из-за коронавируса людям придется соблюдать, как минимум, "в среднесрочной перспективе". Он уверен, что когда ограничения закончатся, люди будут счастливы почувствовать это.

"Конечно, меры предосторожности потребуются, как минимум, на среднесрочную перспективу", - сказал представитель Кремля в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которое было показано в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается снятия всех режимов [ограничений из-за коронавируса], я думаю, что каждый из нас просто будет счастлив почувствовать, что этих режимов больше нет и что не нужно испытывать чувство опасения и страха перед тем, как до чего-то дотронуться, кого-то обнять или кому-то протянуть руку, чтобы поприветствовать", - полагает Песков. Однако он призвал: "Нужно потерпеть, набраться терпения, пока это вернется".

Пресс-секретарь президента, недавно завершивший лечение в связи с коронавирусом, признался, что ждет "возвращения к прежнему режиму работы во всех аспектах этого режима". Он предположил, что это будет возможно "в обозримой перспективе". "Конечно, мы должны будем научиться вести себя по-другому, как это ни жаль", - заметил Песков. Для примера он привел свою новую привычку - не здороваться с людьми за руку. "Со временем быстро вернемся к старым привычкам", - уверен он.

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