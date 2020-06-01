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Пандемия коронавируса нового типа

В Новоусманской больнице под Воронежем выявили очаг коронавирусной инфекции

Коронавирус подтвердился у 10 сотрудников и 18 пациентов

ВОРОНЕЖ, 1 июня. /ТАСС/. Медики выявили новый очаг коронавирусной инфекции в Новоусманской районной больнице в Воронежской области. Среди заразившихся 10 медиков и 18 пациентов хирургического и терапевтического отделений, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе Воронежской области.

В последние сутки в Воронежской области выявлено 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 2 139. Из числа зараженных выздоровели 1 419 человек, 18 умерли.

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"За последние три дня в Новоусманской районной больнице выявлено десять положительных тестов на COVID-19 у медицинского персонала: у двух врачей, четырех средних медработников и четырех младших медработников. Также определены положительные тесты у 18 пациентов хирургического отделения и двух - терапевтического", - говорится в сообщении оперативного штаба Воронежской области.

В медучреждении проведены противоэпидемические мероприятия. "Пациенты переведены в специализированные стационары. Хирургическое отделение временно приостановило работу. Оно продезинфицировано и снова готово к возобновлению работы после получения у оставшегося персонала отрицательных результатов на COVID-19", - говорится в сообщении. Нуждающиеся в операциях пациенты переведены в другие стационары.

Как сообщила журналистам пресс-служба оперативного штаба региона, терапевтическое отделение продолжает работу после проведения противоэпидемических мероприятий и введения ограничительных мер.

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