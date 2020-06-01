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Пандемия коронавируса нового типа

Дети медработников в Ленинградской области смогут отдыхать в лагерях бесплатно

Детские лагеря на территории региона будут работать в режиме обсерватора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Отдых детей медицинских работников в оздоровительных лагерях Ленинградской области будет бесплатным, власти региона также готовы компенсировать расходы их родителей на содержание в частном лагере. Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Дрозденко на совещании по вопросу подготовки организованного отдыха детей в летний период.

"В государственных лагерях дети медицинских работников будут отдыхать бесплатно, но если они выразят желание отправить их в частный лагерь, то им будет компенсирована путевка на сумму не больше своей стоимости - 23 625 рублей", - сказал Дрозденко.

С 12 июня региональные детские лагеря, готовые к работе в противоэпидемиологических условиях, откроются для детей-сирот и детей медиков. С первого июля заработают районные, ведомственные и частные лагеря для всех детей.

Детские лагеря на территории Ленинградской области будут работать в режиме обсерватора. В течение 21 дня дети и персонал заведений не смогут покидать их пределы. В этот период родители не смогут посетить своих детей, такое ограничение требуется для обеспечения защиты детей от риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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