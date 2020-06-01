Московская соборная мечеть постепенно снимает ограничения на коллективные богослужения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Коллективные богослужения в Московской соборной мечети начинаются с 1 июня с рядом ограничений. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Совета муфтиев России.

"Поэтапное снятие ограничений на коллективные богослужения будет проходить, начиная с 1 июня 2020 года, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и согласно документам органов государственной и местной власти. Санитарная обработка помещений Московской соборной мечети всегда проводилась и проводится с использованием самых современных технологий и средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время коллективных молитв прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию, находиться в масках и перчатках, а лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано воздержаться от посещения общих молитв. При входе в молельные залы установлены антисептические средства для обработки рук.

"Вынужденная разобщенность не разделила умму, а сплотила, сделала нас сильнее в деле милосердия и сострадания, увеличила проявленную благотворительность. Священный Рамадан стал камертоном нашего духовного роста. Для исполнения незыблемых предписаний религии мы многое сделали по-новому, многому научились. Временное отлучение от свободного перемещения, невозможность в эти долгие недели совершать коллективные молитвы в наших храмах мы восприняли как дополнительную возможность для осмысления предназначения земной жизни, для самосовершенствования", - сказал председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин.