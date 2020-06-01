Эксперт Минздрава: в России с ВИЧ живут около 10 тыс. детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 250 детей рождаются ежегодно в России от ВИЧ-инфицированных матерей, в стране насчитывается около 10 тысяч детей с ВИЧ, половина из которых подростки, сообщил в понедельник главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Евгений Воронин.

"В настоящее время из 10 тыс. детей с ВИЧ-инфекцией России 99% состоят на диспансерном учете, 95% получают антиретровирусную терапию и порядка 90% имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Результат очень хороший, - сказал он на онлайн пресс-конференции "Распространение ВИЧ-инфекции у детей". - На протяжение последних лет цифра мало меняется, потому что количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей достаточно небольшое - в год приблизительно 250 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей <...> [Но] если 3-4 года назад подростки составляли 30%, два года назад - 40%, сегодня половина всех инфицированных детей это подростки".

По словам Воронина, рост числа подростков с ВИЧ вызывает особую обеспокоенность, что подтверждает и мировая статистика. "Если мы сегодня не осознаем, что у нас все больше детей с ВИЧ приближается к подростковому возрасту, то наши красивые цифры могут измениться, потому что в мире подростки считаются самой сложной группой среди ВИЧ-инфицированных. По данным UNAIDS [Объединенная программа ООН по ВИЧ и СПИДу], в последние годы смертность по СПИДу во всех возрастных группах снизилась в среднем на 30%. Среди подростков в мире смертность увеличилась на 50%", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что причиной тому является то, что чаще всего подростки не принимают диагноз. Синдром дефицита внимания, депрессивные расстройства у подростков с ВИЧ встречаются гораздо чаще, чем в общей популяции. "Для подростков очень важным ресурсом является семья. По данным нашего центра, в полных семьях у нас живут только 30% подростков с ВИЧ, поэтому мы должны понимать, что сегодня подростки с ВИЧ-инфекцией должны находиться в зоне особого внимания", - заключил Воронин.

Учет женщин с ВИЧ

Воронин также рассказал, что в начале 2000-х годов на учете в женских консультация состояли менее половины инфицированных женщин. Уровень передачи ВИЧ ребенку тогда составлял 20%. "В прошлом году результаты у нас были следующие. 95% женщин с ВИЧ состояли на учете по поводу беременности, уровень передачи на сегодняшний момент составил 1,5%, 98,5% детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей здоровы", - сказал он

При этом директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина отметила, что в России сократилось число женщин, которые отказываются от своих детей с ВИЧ. "В 2011 году <...> 671 женщина отказалась, потому что не хотела растить таких детей [с ВИЧ]. В 2019 году это было 155 человек, в 4,3 раза меньше, что говорит о том, что стигматизация у нас уменьшается. Но мы безусловно с ней должны бороться", - заключила на.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД.

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тысяч россиян, сообщили в Минздраве.