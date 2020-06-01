В Дагестане наблюдается спад распространения коронавируса

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Распространение новой коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад, наиболее активный период распространения был отмечен в первой половине мая, сообщили в понедельник ТАСС в региональном минздраве.

"В настоящее время отмечается спад заболеваемости. Самый пик был зарегистрирован с 1 по 18 мая 2020 года. В этот период число госпитализаций в стационары республики в среднем достигало 600-700 пациентов в сутки. Сейчас в среднем госпитализируется до 400 человек", - сказали в минздраве.

В министерстве подчеркнули, что в связи с улучшением ситуации в 20 медицинских организациях сократили количество перепрофилированных коек. Там отметили, что количество коек, развернутых для пациентов с коронавирусом, в республике превышает 8,5 тыс., из них занято более 5 тыс. коек (более 900 с подтвержденным коронавирусом), больше 3 тыс. коек свободно.

Ранее первый вице-премьер региона, председатель оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции в Дагестане Анатолий Карибов сообщил, что Дагестан пока не готов к смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Он пояснил, что для перехода к первому этапу снятия ограничений в регионе должно быть не менее 50% свободного коечного фонда, на текущий момент в Дагестане свободно около 30% коек. Также критерием для перехода к ослаблению режима является коэффициент зараженности менее единицы, в Дагестане, по его словам, этот показатель составляет 1,3.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 1 июня в регионе 5 096 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 141 человек за сутки), 4 442 человека выздоровели. За все время 260 человек умерли с подтвержденным коронавирусом. В республике проведено 73 763 исследования, более 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся на изоляции.

В субъекте с 31 марта введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.