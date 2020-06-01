Президент Таджикистана примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

ДУШАНБЕ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в управлении информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

"По дипломатическим каналам официально подтверждено России об участии президента Таджикистана в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 24 июня в Москве", - сообщили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных на 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади.

26 мая президент на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.