В Воркуте откроют отделение для долечивание больных с коронавирусом

"Койко-места для долечивания больных с коронавирусной инфекцией планируют развернуть в бывшем здании отделения профпатологии. Данная коечная база необходима для размещения воркутинцев, уже прошедших курс лечения, не имеющих клинической картины и симптоматики заболевания, ожидающих повторные тесты на COVID", - говорится в сообщении.

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Жители Воркуты, заразившиеся коронавирусом и после курса лечения получившие отрицательные тесты, будут ожидать результаты повторного тестирования в специальном отделении на базе Воркутинской инфекционной больницы. По данным пресс-службы администрации Воркуты, решение о создании такого отделения принято из-за роста "семейных очагов" коронавируса.

По данным главного врача Воркутинской инфекционной больницы, на сегодня в Воркуте более 25 человек ожидают повторные результаты тестов после курса лечения. Кроме того, Минздрав Коми намерен предоставить сотрудникам больницы отдельное проживание от семей, чтобы сократить контакты как со здоровыми, так и с возможно уже инфицированными людьми. В настоящее время ведутся переговоры с руководством гостиницы "Горняк" о размещении 24 сотрудников инфекционной больницы.

По данным администрации, в Воркуте отмечается негативная тенденция по распространению коронавирусной инфекции. В Воркутинской инфекционной больнице в настоящее время находятся около 140 человек, еще порядка 20 отправлены санавиацией в Сыктывкар. В последние дни в больницу стали поступать граждане старшей возрастной категории из, так называемых, семейных очагов. Появились и первые пациенты со сложным течением болезни на фоне сопутствующих диагнозов и системных заболеваний.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.