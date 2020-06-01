Путин обещал подумать, стоит ли для многодетных отцов делать досрочный выход на пенсию

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал подумать о том, целесообразно ли распространить досрочный выход на пенсию не только на многодетных матерей, но и на многодетных отцов. С таким предложением в ходе встречи с омбудсменом по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительская слава" выступил один из участников Владимир Любушкин из Комсомольска-на-Амуре.

"Надо подумать, но все же законодатель исходил из того, что основная нагрузка лежит на плечах мамы. Она ребенка вынашивает, рожает, это ее здоровье, она часть себя отдает ребенку и потом все на ее руках. Но над этим тоже можно подумать", - сказал Путин.

Российский лидер поинтересовался у мужчины, который работает в одном из цехов КнААЗ, как обстоят дела на предприятии, где собираются самолеты Су-57 и Су-35, на фоне распространения коронавируса. "Я думаю, что заказ по Су-35 будет выполнен. А Су-57 второй, находится в 21-м цехе, он на покраске был. Поэтому все будет хорошо, Владимир Владимирович, мы справимся", - заверил собеседник президента.

Глава государства заметил, что поднял вопрос о ритмичности работы предприятия не случайно. "Компания "Сухой" является одним из лидеров нашего авиастроения, - отметил президент. - Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь". Путин подчеркнул, что в то же время "это гордость России без всякого преувеличения".

По его словам, предприятие, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, работало все эти месяцы ритмично. "Но мне бы хотелось услышать ваше мнение, человека, который работает прямо там, внутри, причем не на самых там высоких, руководящих должностях, а что называется, "прямо у печки". Все так и есть, как я сейчас сказал?" - спросил он. "У нас без выходных работает завод. Несмотря на все ограничения, которые есть в связи с коронавирусом, вызывались дежурные бригады, создавались, которые работали постоянно", - рассказал Любушкин. Он добавил, что люди старше 65 лет сидели дома. Он также отметил, что на предприятии полностью соблюдаются все меры предосторожности, рабочие используют санитайзеры и соблюдают масочный режим.

"Очень хорошо, что у нас с вами состоялся такой обмен информацией. Напрямую получить информацию от человека, который там работает, чрезвычайно важно для меня", - заключил Путин, пожелав успехов и здоровья всей семье Любушкиных.