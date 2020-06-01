СФ не будет рекомендовать кабмину повысить возраст продажи алкоголя в условиях пандемии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сенаторы не стали включать рекомендацию о повышении возраста продажи табака и алкоголя в РФ в окончательную редакцию постановления Совета Федерации "О ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространению в России", подготовленную по итогам выступления в палате вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом ТАСС в понедельник сообщила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Ранее первый зампред комитета Валерий Рязанский говорил, что в проекте постановления есть соответствующая рекомендация правительству РФ. По его словам, сенаторы решили вернуться к обсуждению данной темы на фоне борьбы с пандемией коронавируса, так как это одна из мер, которая "повышает эффективность работы по укреплению иммунной системы".

"Данное постановление посвящено ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по противодействию ее распространению в РФ, по формальному принципу данный пункт (о повышении возраста продажи алкоголя и табака - прим. ТАСС) никакого отношения к распространению коронавирусной инфекции не имеет", - объяснила Святенко.

В аппарате комитета Совфеда по соцполитике также сообщили ТАСС, что данный пункт не войдет в постановление палаты. Члены Совета Федерации рассмотрят вопрос об утверждении проекта постановления на заседании палаты во вторник.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что повышение возраста продажи и употребления алкоголя будет противоречить Конституции РФ, в которой возраст дееспособности установлен с 18 лет.

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. В министерстве отмечают, что употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава, Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.