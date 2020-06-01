На стадионе ЧМ в Калининграде развернут стационар на 250 мест для зараженных коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Резервный стационар для зараженных коронавирусом на 250 мест развернут на базе стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Там (на стадионе) будет располагаться резервный стационар для больных коронавирусом в бессимптомной форме. Это порядка 250 коек. Центр будет перепрофилирован в течение двух недель", - сказали в штабе, уточнив, что стационар развернут в помещениях медиацентра стадиона.
В штабе добавили, что в настоящее время решается вопрос закупки оборудования для резервного стационара.
По данным областных властей, в настоящее время в приеме пациентов с коронавирусом в области задействованы мощности областной инфекционной больницы, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Центральной городской клинической больницы, городской больницы номер 4 и Центра специализированных видов медицинской помощи в Калининграде. В системе здравоохранения региона развернуто 1 012 мест для лечения зараженных коронавирусом. Развертывание новых мест продолжается. Возможно также использование мощностей медицинского центра Минобороны РФ, который был сдан в эксплуатацию в Калининграде 15 мая.
По данным штаба, на 1 июня в области выявлено 1 553 случая заражения новым коронавирусом, 630 человек выздоровели, умерли 25. Под медицинским наблюдением остаются 4 001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора.