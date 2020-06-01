На стадионе ЧМ в Калининграде развернут стационар на 250 мест для зараженных коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Резервный стационар для зараженных коронавирусом на 250 мест развернут на базе стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Там (на стадионе) будет располагаться резервный стационар для больных коронавирусом в бессимптомной форме. Это порядка 250 коек. Центр будет перепрофилирован в течение двух недель", - сказали в штабе, уточнив, что стационар развернут в помещениях медиацентра стадиона.