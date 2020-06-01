Фестиваль "Летние дни детской литературы в Вырице" пройдет онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Ежегодный уличный фестиваль "Летние дни детской литературы в Вырице", который с 2000 года проводит Вырицкая детская библиотека в Ленинградской области, в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила в понедельник на онлайн-пресс-конференции ТАСС заведующая сектором Ленинградской областной детской библиотеки Людмила Степанова.

"Эти Летние дни детской литературы в Вырице пройдут в 20-й раз, и их девиз будет: "Как хорошо, что мы такие!". В этом году будет все онлайн, - сказала Степанова, представляя программу фестиваля, который состоится с 9 по 11 июня. - Мы открываем три "окна". Первое - "Мир как текст детей" - это будет первая летняя школа детской литературы, мы наберем 25 детей, к которым придет наш мэтр [поэт, писатель] Михаил Яснов и проведет открытую лекцию. Мы устроим встречу детей с уникальным издателем Ильей Бернштейном, и он им откроет возможности комментирования текстов, и к ним придут два молодых писателя - для погружения в текст, для опыта".

Второй день фестиваля соберет вместе ученых, писателей, издателей, которые будут обсуждать вопросы диалога детской и взрослой культур, доверия юных читателей к тексту, будущего литературы для детей. Среди участников экспертной дискуссии, которую можно будет послушать онлайн, - директор Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома) Валентин Головин, писатель и психолог Екатерина Мурашова, главный редактор и учредитель детского книжного издательства "Самокат" Ирина Балахонова и другие.

Третий день будет посвящен теме "Дети современного мира". Организаторы пригласят писателей, которые будут "говорить с детьми о самых важных событиях в их жизни и вокруг них, о современной среде подростковой коммуникации" и о том, "как создать свою собственную историю". В завершение последнего дня фестиваля представители разных детских издательств расскажут о своих книжных премьерах.

Фестиваль организован Вырицкой детской библиотекой и Ленинградской областной детской библиотекой (ЛОДБ) в партнерстве с Центром исследования детской литературы ИРЛИ РАН, а также рядом детских издательств. ЛОДБ открыта в 1968 году как методический центр по вопросам библиотечной работы с детьми в библиотеках Ленинградской области. Библиотека обладает самым полным в регионе универсальным собранием детских книг и изданий на других носителях - около 130 тыс. экземпляров.