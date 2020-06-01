Пензенская область перешла к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии

ПЕНЗА, 1 июня. /ТАСС/. Пензенская область с 1 июня перешла к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал в понедельник глава региона Иван Белозерцев, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.
"Возобновляют работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета один человек на 4 кв. м. Также возобновляют работу дилерские центры", - отмечается в сообщении.
Как уточняется, на первом этапе разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии, что в совместных занятиях будут участвовать не больше двух человек, а расстояние между ними составит не менее 5 м.
"Первый этап смягчения ограничений предполагает прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок", - указано в сообщении.
При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом. Также сохраняется масочный режим.
В Пензенской области по данным на 1 июня подтверждено 2 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 855 человек выписаны из больниц после выздоровления, 19 пациентов умерли. Режим повышенной готовности в регион ранее был продлен до 14 июня.