В детском лагере в Татарстане начнут проводить образовательные смены "Артека"

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Лагерь "Камский Артек" в городе Нижнекамск (Татарстан) будет проводить сертифицированные смены международного детского центра "Артек". Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства по делам молодежи республики.

"[Детский оздоровительный лагерь] "Камский Артек" вошел в проект "Губернаторский лагерь", благодаря чему здесь будут проводиться сертифицированные образовательные смены "Артека". Это позволит существенно повысить качество детского отдыха, насытить его полезными профильными сменами для разных детей, учитывая их интересы, таланты и устремления. Пока подобные "губернаторские лагеря" есть только в шести регионах России", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" в онлайн-режиме подписали заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и директор "Артека" Константин Федоренко.

Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, круглогодичный детский оздоровительный лагерь "Камский Артек" станет одним из самых больших в регионе. В рамках республиканской программы реновации лагерь увеличился в масштабах за счет присоединения к "Камскому Артеку" лагеря "Синее озеро". В частности, в лагере отремонтировали спальные корпуса, рассчитанные на размещение 372 детей, столовую, благоустроили территорию.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый известный пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), также в его состав входят общеобразовательная школа, детский сад, студии детского творчества, кружки, спортивные секции, морская флотилия.