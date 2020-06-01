Кузнецова заявила, что готовы документы на возвращение в Россию из Сирии еще 60 детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила о готовности еще 60 пакетов документов для возвращения на родину из Сирии российских детей. Об этом она сообщила на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Мы понимаем, что пока нам нельзя вылетать в Сирию, пока стоит запрет на вылет, но мы не остановили работу. Мы сейчас формируем пакеты документов, сформировано еще 60 пакетов документов на детей, кроме тех 30, которые были до начала профилактических мер, до ограничений на вылеты", - сказала Кузнецова.

По ее словам, среди этих 60 есть дети, у которых есть братья и сестры, документы на которых пока не готовы. "То есть мы не можем сказать, что в следующий раз мы вывезем 60 детей. Поэтому мы работаем, не теряем время зря. Сейчас в нашей базе 802 разыскиваемых несовершеннолетних", - сообщила Кузнецова.

Как только будет разрешение на перелеты, из Сирии заберут столько детей, сколько будет возможно, добавила она.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан необходимый алгоритм действий.