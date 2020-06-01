Многодетная семья из Липецкой области получила мастерскую для обучения столярному делу

ЛИПЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Многодетная семья из Липецкой области получила в свое распоряжение мастерскую для обучения детей-сирот столярному делу. В торжественной обстановке новое помещение открыл в понедельник глава областной администрации Игорь Артамонов.

Семья Ефановых из села Крутые Хутора воспитывает 20 детей, из которых 12 - приемные. Кроме того, они помогают другим детям, оставшимся без попечения родителей.

"Им нужна была мастерская, чтобы обучать воспитанников детских домов и интернатов столярному делу: делать кормушки, шкатулки, кухонные принадлежности, а затем дарить их в детские сады, школы, интернаты", - рассказал журналистам Артамонов.

Он напомнил, что старшая дочь Софья разработала проект "Маленькие домики для большой семьи" и победила с ним на всероссийском конкурсе добровольцев "Мой проект - моей стране!" в номинации "Помощь детям". Затем Софья рассказала о нем главе государства. Школьница попросила Владимира Путина поддержать проект и помочь семье построить мастерскую, чтобы как можно больше детей могли научиться столярному делу.

"Силами строительной компании, которая специализируется на быстровозводимом жилье, за внебюджетные средства было построено здание мастерской площадью 200 квадратных метров, здесь есть столовая, кабинет мастера, раздевалка, помещение для сушки изделий, котельная и санузел", - продолжил Артамонов.

Он назвал семью Ефановых уникальной. "Все очень позитивные, живут и радуются жизни, всегда приятно помогать таким семьям", - сказал глава региона. Он заметил, что в ближайших школах сел Боринское, Частая Дубрава, Студеные Хутора и в самих Крутых Хуторах обучаются 1 363 ребенка, многие планируют приезжать к Ефановым и обучаться столярному мастерству.