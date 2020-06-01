Андрей Шмаров остается исполнять обязанности главреда газеты "Ведомости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Андрей Шмаров, который сейчас исполняет обязанности главного редактора газеты "Ведомости", сохраняет свой пост. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель нового владельца издания Ивана Еремина.

"Андрей Шмаров остается исполняющим обязанности главного редактора до (собрания) совета директоров", - сказал представитель.

Как сообщает в понедельник издание, Еремин сообщил редакции, что "с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт".

29 мая стало известно о закрытии сделки по приобретению газеты.

Холдинг "Аркан Инвестмент", контролирующий акции и долговые обязательства АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ, издатель газеты "Ведомости"), сообщил о закрытии сделки по продаже акций и активов компании БНМ, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления этим активом АО "Саппорт" в лице Ерёмина.

Полномочия действующего совета директоров были прекращены в феврале 2020 года. Новый совет директоров будет сформирован в ближайшее время.

43-летний Еремин известен на Урале как один из основателей новостного портала "Уралполит.ру". Он также создал и управляет информационным агентством "Федералпресс", на базе которого в 2007 году основал одноименный медиахолдинг. Кроме того, Еремин является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества и основателем Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.