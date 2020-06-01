Вице-спикер Госдумы предложила Минздраву создать единый ресурс о вакцинации населения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") направила письмо главе Минздрава с предложением создать единый открытый информационный ресурс о вакцинации населения России. Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС.

"Люди крайне встревожены появившейся в СМИ и социальных сетях информацией о грядущей обязательной вакцинации и введении административных штрафов за отказ от профилактических прививок. Получили распространение слухи о том, что без прививок не будут брать на работу, а детей - в детские сады и школы", - говорится в письме министру.

"В этой ситуации, чтобы снять нарастающее напряжение и недоверие у наших граждан, считаю необходимым обеспечить открытый доступ к достоверной и объективной информации о профилактических прививках и всем связанным с ними вопросам. Поэтому прошу рассмотреть возможность создания открытого единого государственного ресурса с исчерпывающими, систематически обновляемыми данными", - предложила парламентарий.

По ее словам, такой ресурс может включать национальный календарь профилактических прививок, список вакцин, ссылки на исследования и производителей, а также информацию о противопоказаниях к вакцинации.

Штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривается ответственность за "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".

Санкция данной статьи устанавливает штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Как разъяснили в Роспотребнадзоре, штрафовать за отказ от вакцинации будут только профессиональные группы риска.