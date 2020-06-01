Ростовские власти выделили более 2,6 млрд рублей на новую инфекционную больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Более 2,6 млрд рублей выделено на строительство новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону на 200 коек с поэтапным увеличением до 400. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В апреле губернатор региона Василий Голубев сообщил, что принял решение о строительстве в регионе новой инфекционной больницы, отметив, что планы по ее созданию обсуждались в течение 20 лет.

"Губернатор Василий Голубев подписал распоряжения о выделении на строительство областной инфекционной больницы почти 2 млрд 657 млн рублей. Большая часть средств направлена из резервного фонда", - говорится в сообщении.

По данным властей, около 2 млрд 570 млн рублей из выделенных средств будет направлено на инженерные изыскания, подготовку проектной документации и строительство нового для региона профильного лечебного учреждения. Уточняется, что на первом этапе строительства новой инфекционной больницы будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Кроме того, планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут созданы еще по 100 коек.

В соответствии с поручением губернатора возведение объекта должны завершить до 31 декабря этого года, добавили в пресс-службе. Больница будет расположена в Первомайском районе Ростове-на-Дону недалеко от берега реки Темерник.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 4 942 случая заражения коронавирусом, 1 742 человека выздоровели, 38 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.