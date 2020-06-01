Источник: несколько человек задержаны в Москве на пикетах в поддержку журналиста Азара

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали несколько человек на пикете в поддержку арестованных журналиста Ильи Азара и основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пикетчики вышли к зданию ГУ МВД по Москве в 18:00. Сейчас несколько человек из них задержали", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.