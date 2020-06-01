В отеле Хургады, получившем сертификат безопасности, выявлен заразившийся коронавирусом

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Инфицированный новым коронавирусом выявлен в одном из отелей египетской Хургады, уже прошедшем процедуру проверки и получившем сертификат безопасности от Минтуризма. Об этом сообщили в понедельник в Палате гостиничного бизнеса провинции Красное море.

По словам главы палаты Аля Акеля, "отель продолжает принимать гостей, он не будет закрыт [на карантин]". "В соответствии с инструкциями женщина, у которой был подтвержден COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), была переведена на другой этаж и изолирована от остальных гостей, и, в зависимости от ее состояния, будет решаться вопрос о переводе ее в больницу, либо о дальнейшем пребывании на изоляции в гостинице", - указал он.

С 1 июня отели Египта, прошедшие проверку на соответствие санитарным протоколам, смогут увеличить загрузку с 25% до 50%. Гостиницы обязаны проводить ежедневную тщательную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой номеров, текстиль и матрасы подлежат паровой обработке и дезинфекции после выезда гостей. В ресторанах увеличено расстояние между столиками до полутора метров. Обслуживание осуществляется по меню с предзаказом, шведский стол отменен. В целях борьбы с коронавирусом увеличена температура воды и количество хлорки в бассейне. В отеле всегда должен быть доступен врач, персонал обязан соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские защитные маски, а также регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб. Пока остаются закрытыми джакузи, спа-центры при отелях, а также сауны и бани, работают лишь спортзалы. Отели, которые выполнили все санитарные нормы и предписания, получают разработанный министерством специальный логотип "гигиенической безопасности". На данный момент его получили уже свыше 80 отелей в шести провинциях из более 170, подавших заявки. В этих отелях открыт и доступ к морю. На остальной территории страны пляжи пока остаются закрытыми.

С 15 мая в Египте разрешен внутренний туризм. Эта отрасль в наибольшей степени пострадала от пандемии. В 2019 году доходы страны от туризма достигли рекордных $13 млрд, Египет посетили 13,1 млн туристов, это стало максимальным показателем с 2010 года, когда здесь отдохнули 14,7 млн туристов, в том числе около 4 млн россиян. Сейчас отрасль несет колоссальные убытки, казна ежемесячно недополучает миллиард долларов, при том что туристическая отрасль приносит до 15% доходов ВВП страны. В настоящее время правительство изучает вопрос о возможности возобновления авиасообщения и открытия страны для иностранных туристов.