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В центре культуры России в Любляне открылась выставка графики на тему творчества Пушкина

Первыми гостями центра стали словенцы, изучающие русский язык на курсах центра

ЛЮБЛЯНА, 1 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия выставки иллюстраций "Пушкинская тема в графике художника Николая Предеина", приуроченной к дню рождения великого русского поэта, прошла в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Любляне. Как сообщает корреспондент ТАСС, ее первыми гостями стали словенцы, изучающие русский язык на курсах центра.

"Это мероприятие стало для нашего центра первым после окончания карантина, - отметила в своем приветственном слове исполняющая обязанности директора РЦНК Марина Гуськова. - Выставка позволит всем желающим открыть для себя творчество Александра Сергеевича Пушкина".

Гости выставки получили возможность осмотреть экспозицию из 35 графических иллюстраций на тему произведений Александра Пушкина, в частности "Пиковой дамы", "Бориса Годунова", "Медного всадника", "Скупого рыцаря" и стихотворения "Пророк".

Русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 года.

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