ВОЗ в течение суток может принять решение о продолжении испытания гидроксихлорохина

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения в течение ближайших 24 часов рассчитывает принять решение касаемо продолжения тестирования использования гидроксихлорохина в лечении COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание). Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Как напомнила представитель ВОЗ, на прошлой неделе было опубликовано исследование, выводы которого показали, что у пациентов, которые получали гидроксихлорохин вместе с антибиотиками, риск был выше по сравнению с теми, кто его не получал.

"Ученые пришли к выводу, что для пациентов будет безопаснее не принимать гидроксихлорохин в рамках испытаний", - констатировала Сваминатан. "Пока исследование приостановлено. Я надеюсь, что в ближайшие 24 часа будет принято дальнейшее конкретное решение по этому вопросу", - добавила она.

По словам Сваминатан, в Великобритании 11 тыс. человек участвовали в испытаниях с применением этого препарата. "Ученые Соединенного Королевства не нашли подозрительных симптомов или рисков и продолжают исследование", - отметила она.

"Мы всегда считали, что важно генерировать данные по эффективности и безопасности любого из видов лечения. Это новое заболевание. У нас не хватает фактических данных. Мы хотим испытывать препараты как можно скорее. Но мы должны опираться на случайно выбранные исследования с участием большого количества пациентов", - указала эксперт, выразив надежду, что начатые клинические исследования гидроксихлорохина будут продолжены и ученые смогут получить более определенные ответы на свои вопросы по данному препарату.

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. Несколько дней назад ВОЗ приостановила клинические испытания данного препарата, так как, по мнению ряда медиков, использование гидроксихлорохина не только не помогает при лечении коронавируса, но и может быть опасно для здоровья пациентов из-за вызываемых им побочных эффектов. В марте президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения COVID-19. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.