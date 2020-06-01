Власти Коми выделят бесплатные путевки в летние лагеря для детей медработников

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми выделят в этом году бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на территории региона на 552 ребенка из семей медработников, которые оказывают помощь зараженным коронавирусом. В республике рассчитывают начать детскую оздоровительную кампанию с 1 июля, рассказал в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

"С Дня защиты детей традиционно начинается летняя кампания, надеемся, что в этом году она начнется с 1 июля. Планируем оздоровить как можно больше детей. Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и под опекой, одаренным детям, сиротам. Также бесплатные путевки в оздоровительные лагеря на территории республики получат 552 ребенка из семей медработников, которые оказывают помощь больным с коронавирусом", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям региона, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, с 1 июня начаты выплаты семьям с детьми 3-16 лет. На сегодня единовременное пособие в 10 тыс. рублей на каждого ребенка предоставлено в регионе семьям на 98,9 тыс. детей. В июне, на месяц раньше установленного срока, начнется выплата ежемесячных денежных выплат на детей трех-семи лет семьям с низкими доходами - по 6 845 рублей на каждого ребенка.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, на 1 июня лабораторно подтверждено 1 352 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 30 случаев. Коми находится на 60-м месте среди регионов России по количеству выявленных зараженных. Выздоровели 704 человека, умерли 24 человека, новых смертей за сутки не зафиксировано.