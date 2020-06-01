Власти Мурманской области разработают законы для развития бизнеса на Севере

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Мурманской области разрабатывает "арктическое законодательство", которое позволит бизнесу почувствовать себя комфортно на Севере, об этом ТАСС сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Работаем над благоприятными условиями ведения бизнеса через создание пула арктических законов, которые позволят и малому бизнесу почувствовать себя комфортно на Севере, дадут дополнительные возможности к развитию современных технологий и новых компетенций для молодежи", - сообщил Чибис.

По словам Чибиса, работа над пулом арктических законов началась в прошлом году, а в этом некоторые из решений были реализованы. Одном из таких реализованных решений стала первая арктическая территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". Создание ТОР позволит привлечь новые инвестиции, новые рабочие места, а также привлечет дополнительные средства в бюджет.

По данным правительства региона, в 2019 году рост промышленности в регионе составил 104,5% при среднем по России 102,4%, практически все крупные промышленные предприятия показали рост, благодаря своевременной модернизации и повышению своей эффективности. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2019 году составил 171,4 млрд рублей с приростом в действующих ценах на 15 млрд рублей (на 10 %). Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет составил 19,5%, по сравнению с 2018 годом.

По данным Международной организации труда, уровень безработицы в Мурманской области снизился до 5,4 % к численности рабочей силы (в 2018 году - 6,8 %), а численность безработных сократилась на 21%.