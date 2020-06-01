В ВОЗ сообщили, что число инфицированных коронавирусом в мире за сутки выросло на 123 тыс.

ТАСС, 1 июня. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире за сутки увеличилось на 123 тыс. Таким образом, ВОЗ подтверждает в общей сложности 6 млн случаев заражения. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, по оценкам организации, возросло на 4 тыс. и превысило 371 тыс. Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте ВОЗ.

По состоянию на 11:00 мск 1 июня, в мире были зарегистрированы 6 057 853 инфицированных и 371 166 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 122 917, а умерших - на 4 000. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были зафиксированы 117 551 новый случай заражения и 4 461 смерть.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 817 232. За сутки оно возросло на 73 439. Количество умерших там увеличилось на 2 812 и достигло 160 514. В Европе насчитываются 2 159 791 заразившийся и 180 594 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 244, а умерших - на 509.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 520 137, зафиксировано 12 627 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 136, умерли 274 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 734 040 человек. Далее следуют Бразилия (498 440), Россия (414 878), Великобритания (274 766), Испания (239 801), Италия (233 019), Индия (190 535), Германия (181 815), Турция (163 942) и Перу (155 671).