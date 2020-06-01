Курортный сезон открылся на Кубани в ограниченном режиме

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Курортный сезон в Краснодарском крае в этом году стартовал в первый день лета в ограниченном режиме - туристов смогли принять только санатории с медицинской лицензией. По словам туристов, самой большой сложностью был сбор справок об отсутствии заражения коронавирусом, представители отрасли отмечают, что причиной отказа многих туристов от отдыха пока являются закрытые пляжи.

С 1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, возобновили свою работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса с конца марта. Власти края утвердили перечень из 201 такого предприятия санаторно-курортной отрасли региона. Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. Было рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.

Закрытые пляжи и сбор справок

Ирина приехала в сочинский санаторий из Нижегородской области. "Я приобретала в этот санаторий путевку еще в январе, и предполагала, что полечу в любом случае, но у меня планы были на неделю раньше. Я бронировала сначала на 25 мая, а потом в связи ситуацией в стране я попросила санаторий перебронировать с 1 июня. Опасений особых не было, я понимала, что еду в хороший санаторий", - рассказала ТАСС собеседница.

Самым сложным этапом подготовки к нынешнему отдыху стал сбор медицинских справок об отрицательном результате на коронавирус. По словам Ирины, медицинские работники "еще сами не до конца понимают, как правильно эти справки оформлять".

Наталья, приехавшая из Москвы на отдых в один из санаториев Сочи, столкнулась с аналогичными сложностями. "Когда мы узнали о требуемом списке документов для поездки, хотели сдать билеты и остаться дома, но два месяца карантина и невозвратный тариф авиабилетов сделали свое дело, и мы начали подготовку. Больше всего боялись не успеть вовремя собрать все документы, медучреждения либо не имеют права выдавать документ, либо не знают, какой формы должна быть справка. Документы мы собрали за один день до поездки", - рассказала туристка.

Как рассказал ТАСС генеральный директор санатория "Знание" (Сочи) Дмитрий Богданов, еще одним препятствием для туристов и даже поводом для отказа от отдыха стали закрытые пляжи, даже те, что находятся на закрытых территориях санаториев. "Пляжи и бассейны пока закрыты до 6 числа (до 6 июня в Краснодарском крае действует карантинный режим). И это очень большая проблема, потому что гости, конечно, хотят на пляжи, хотят в бассейны. Они готовы соблюдать социальную дистанцию, и они, конечно, в шоке от запретов" - сказал он.

Анализы для персонала и антисептики на входе

Как рассказали представители отрасли, санатории провели большую работу накануне 1 июня, чтобы была возможность принять туристов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"Для комфортного пребывания гостей в нашем санатории мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере. Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшн размещены антисептики, во всех помещениях соблюдено социальное дистанцирование", - отметила директор санатория "Октябрьский" в Сочи Ольга Заславская.

Она добавила, что заселение в номер происходит по одному человеку или семье. Генеральный директор "Клинического санатория "Металлург" в Сочи Елена Бойко рассказала, что наиболее затратным требованием стала необходимость регулярно сдавать анализы на коронавирус всем сотрудникам.

Турист поедет позже

Богданов отметил, в первый день лета санаторий "Знание" принял около 120 гостей, загрузка составила 15%. В прошлом году в аналогичный период здесь была 100-процентная загрузка.

Президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина отметила, что, несмотря на смягчение ограничительных мер, большая загрузка в первый летний месяц не прогнозируется. "Отдых будет все равно другой, без экскурсий и каких-либо активных передвижений. С 1 июня ожидается загрузка примерно 20%, и, я надеюсь, что к концу месяца она составит где-то 50-60%", - сказала она ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Сочи, в первый день лета свою деятельность возобновили 20 здравниц курорта, которые уже приняли 591 туриста. Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев, которые будут открываться поэтапно в июне. На курорте Геленджик санатории в первый день лета приняли 147 гостей. По данным администрации города-курорта, в настоящее время принимать отдыхающих готовы 25 предприятий санаторно-курортной отрасли города.

В Анапе открылись 10 здравниц, которые имеют медицинские лицензии и выполнили все требования Роспотребнадзора для безопасного приема гостей, рассказали в пресс-службе администрации города. На отдых и оздоровление сюда прибыли 268 человек, большинство - жители северных регионов, а также Московской и Ростовской областей, Краснодарского края. Всего в течение месяца свои двери распахнут 54 анапские здравницы. Здравницы Горячего Ключа, где свою работу возобновили три из пяти санаториев, приняли 16 гостей.

В мае в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки в регионе будет рассмотрен вопрос об открытии пансионатов и отелей для туристов во второй половине июня.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.