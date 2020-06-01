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В Удмуртии вводят дополнительные меры поддержки для беременных

Малообеспеченные женщины смогут получать ежемесячную выплату в 10 333 рубля

ИЖЕВСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии с июня и до конца 2020 года вводят меры поддержки для малообеспеченных беременных женщин, они будут предоставлены в виде сертификатов в государственное предприятие "Аптеки Удмуртии", а также ежемесячных выплат. Об этом сообщил в понедельник глава республики Александр Бречалов во время традиционного эфира БречаловLive на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Малообеспеченные беременные женщины, которые не состоят в трудовых отношениях, получат ежемесячную выплату в 10 333 рубля. Эта мера поддержки предназначена для женщин со сроком беременности от 12 до 30 недели. После 30 недели, вы знаете, уже другие пособия получают женщины, а эта категория среди малообеспеченных у нас никак не поддерживалась. Для получения выплаты необходимо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства, выплаты будут производиться начиная с 1 июня до конца этого года", - сказал Бречалов.

Также, по его словам, беременным будут выдавать сертификаты в "Аптеки Удмуртии", их можно получить, обратившись к своему врачу по месту наблюдения. "Подарочную карту в 2 000 рублей от "Аптеки Удмуртии" получат все малообеспеченные беременные женщины со сроком беременности более 30 недель, которые зарегистрированы на территории Удмуртской Республики, и состоят на учете по беременности и родам", - добавил руководитель региона.

Он также напомнил, что статус малообеспеченных имеют те, у кого среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 9 760 рублей, то есть размер прожиточного минимума.

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