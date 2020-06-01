В КЧР введенные из-за коронавируса ограничения продлили до 8 июня

ЧЕРКЕССК, 1 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры в Карачаево-Черкесии из-за распространения нового коронавируса продлены до 8 июня, сообщили в понедельник в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

"Режим ограничительных мероприятий в Карачаево-Черкесии продлен до 8 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Режим всеобщей самоизоляции в Карачаево-Черкесии был введен 31 марта и уже несколько раз продлевался. Обязательными требованиями остаются соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 70 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР 1 137 случаев инфицирования, 327 человек выздоровели, шестеро умерли.