Задержанных на пикетах в поддержку журналиста Азара отпустили из полиции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Всех задержанных в понедельник на пикетах в поддержку арестованных журналиста Ильи Азара и основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова у ГУ МВД Москвы отпустили из полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов, который оказывает пикетчикам правовую помощь.

"Всех задержанных отпустили из полиции под обязательство явиться 10 июня для составления протокола об административном правонарушении", - сказал он. По словам Захватова, всех участников акции планируется привлечь по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). "При этом тем, кто был задержан впервые, хотят вменить часть 5 этой статьи, которая не предусматривает ареста, а тем, кто ранее задерживался, планируют вменить часть 8, по которой им может грозить арест", - заключил адвокат.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.