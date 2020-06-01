СМИ: коронавирус выявили у сотрудника канцелярии премьера Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает в понедельник израильское государственное радио " KAN ".

По данным радиостанции, в настоящий момент "проводится эпидемиологическое расследование" для установления лиц, с которыми контактировал заразившийся.

Нетаньяху в конце марта был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников. Премьер несколько раз в марте и апреле проходил тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.